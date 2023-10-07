Çok Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.10.2023 08:05

Omzundaki tüfek ateş alınca vurulan avcı öldü

Aydın'da domuz avına giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu omzundaki av tüfeği ateş alan avcı kazaen vurularak hayatını kaybetti.

Omzundaki tüfek ateş alınca vurulan avcı öldü

Domuz avına gitmek için Turanlar Mahallesi'nden yola çıkan Nuri Arkan'ın kullandığı motosiklet, Sarıova mevkiinde devrildi.

Bu sırada omzunda taşıdığı av tüfeği kazara ateş alan Arkan, başından vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Arkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arkan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki ön incelemenin ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Çöpleri yakmak isterken 2 hektarlık alan küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:07
İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti
09:06
Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
09:07
İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye eş zamanlı operasyon
07:40
Çöpleri yakmak isterken 2 hektarlık alan küle döndü
06:39
NATO Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel için bağımsız uzmanlar grubu oluşturdu
05:19
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
FOTO FOKUS
TRT, Kütahya’da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verdi
TRT, Kütahya’da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ