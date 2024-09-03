Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 03.09.2024 14:50

İstanbul Valisi Gül, minik Yiğit'i ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, ayrık omurga hastalığı yüzünden yürüyemeyen ve dedesinin sırtında hayata tutunmaya çalışan 10 yaşındaki Yiğit'i ziyaret etti.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Davut Gül'ün, 10 yaşındaki Yiğit ve dedesini ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi. Fotoğrafta küçük Yiğit'in, yine fedakar dedesinin kucağında İstanbul Valisi Gül ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

TRT Haber'de dede ile torununun hikayesinin yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aileyle yakından ilgilenmiş, her tür desteği vereceklerini açıklamıştı.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
Şişli'de bir plazanın bodrum katında yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi
15:28
AK Parti'de kongre süreci başladı
15:37
ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başlandı
15:37
Hamas yetkilisi: İsrail sürekli hedef yükseltiyor, bu müzakere değil dayatmadır
15:28
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı
15:26
Yeni Zelanda'da "turist harcına" yaklaşık yüzde 200 zam
"Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
"Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ