İstanbul Valisi Gül, minik Yiğit'i ziyaret etti

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Davut Gül'ün, 10 yaşındaki Yiğit ve dedesini ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi. Fotoğrafta küçük Yiğit'in, yine fedakar dedesinin kucağında İstanbul Valisi Gül ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

TRT Haber'de dede ile torununun hikayesinin yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aileyle yakından ilgilenmiş, her tür desteği vereceklerini açıklamıştı.