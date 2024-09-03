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Türkiye
AA 03.09.2024 13:50

Kalp krizi sonucu vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı

Van'da kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Fatih Tokatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 43 yaşındaki Tokatlı, dün kalp krizi geçirdi.

Kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tokatlı için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İskele Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.

Kalp krizi sonucu vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı

Helallik alınmasının ardından Tokatlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Akköprü Mezarlığı'na götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, Tokatlı'nın ailesi, İl Emniyet Müdür Vekili Jesmin Ekedal, şube müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

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Polis Van
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