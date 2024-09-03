Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.09.2024 13:34

Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksiltme nedeniyle cezaları belirledi. Nesli tükenmekte olan Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon lira olarak belirlenirken Anadolu parsını 6 milyon lira ile yaban koyunu takip etti.

Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon lira
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 2024-2025 av dönemi için koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda ödenecek tazminat tutarlarını açıkladı.

Türkiye'de nadir bulunan Anadolu parsını öldürmenin cezası 30 milyon lira olarak belirlenirken çizgili sırtlan 2 bin 500 milyon, karakulak, vaşak 600 bin, yaban kedisi, saz kedisi 200 bin, Akdeniz foku 80 bin, su samuru 70 bin, alacasansar, oklu kirpi 25 bin, sincaplar familyasındaki bütün türler ise 10 bin lira olarak listede yer aldı.

Resmi Gazetede yayınlanan Yaban Hayvanları listesindeki açıklamalarda ise istisna olarak belirlenen doğu yaban koyunu, Anadolu yaban koyunu avlamanın bedeli 6 milyon lira olarak vurgulanırken yaban keçisi, çengel boynuzlu dağkeçisi 650 bin, alageyik 500 bin, kızıl geyik 400 bin, kum ceylanı, Hatay ceylanı 150 bin, boz ayı 90 bin, kurt 40 bin, karaca avlamanın cezası ise 30 bin lira olarak listede yerini aldı.

Kuş türlerinde yasak avlanmanın ceza bedelleri

Kuş türlerinde yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme durumunda atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için belirlenen tazminat bedeli tam 100 bin lira olarak belirlenirken, bunun yanında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak, çeltikçi, kaşıkçı ve incetağlı, kervancıl kuğu gibi türlerin de her biri için 80 bin, tepeli pelikan, mezgeldek 70 bin, orman horozu, dağ horozu, toy, yakalı toy 60 bin, urkeklik, turnagiller familyasındaki bütün türlerine ise 50 bin lira tazminat bedeli belirlenmiş durumda.

ETİKETLER
Kaçak Avcılık Tarım ve Orman Bakanlığı Yaban Domuzu
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'taki depremlerin Malatya'daki faylara etkisi araştırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi
15:28
AK Parti'de kongre süreci başladı
15:37
ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başlandı
15:37
Hamas yetkilisi: İsrail sürekli hedef yükseltiyor, bu müzakere değil dayatmadır
15:28
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı
15:26
Yeni Zelanda'da "turist harcına" yaklaşık yüzde 200 zam
"Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
"Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ