Parçalı Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.09.2024 12:30

Pamukkale yılın 8 ayında 1,7 milyon turisti ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'yi ziyaret eden turist sayısı, yılın 8 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarak 1 milyon 700 bin oldu.

Pamukkale yılın 8 ayında 1,7 milyon turisti ağırladı

Beyaz travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Kleopatra Havuzu ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan Pamukkale Ören Yeri, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini kendisine çekmeye devam ediyor.

Gece müzeciliğiyle birlikte ziyaretçi sayısı artış gösteren ören yerine gelenler, travertenler, şifalı termal suyu ve antik kentleri görme şansı yakalıyor.

Turistler, antik kent içinde bulunan yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek yüzmenin tadını çıkartabiliyor.

Pamukkale, 2023 ocak-ağustos döneminde 1 milyon 512 bin turisti ağırladı. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 12 artışla 1 milyon 700 bin olarak gerçekleşti.

Bölgenin cazibesi her geçen gün artıyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, bölgenin cazibesini her geçen gün artırdığını söyledi.

Pamukkale'yi yılın 8 ayında 1 milyon 700 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Şen, "Acentelerin girişlerine baktığımız zaman da 480 binden 530 bine ulaşan bir rakam görüyoruz. Bu da yabancıların Pamukkale'ye ilgi gösterdiğini ve bu sayının arttığını gösteriyor" dedi.

Gece müzeciliğinin etkisi

Yıl sonuna kadar Pamukkale'yi 2 milyon 900 bin civarında kişinin ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Şen, gece müzeciliğinin de bu sayının artmasına katkı sağladığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Biz sezon başında yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı misafiri Pamukkale'de ağırlamayı hedefliyorduk. Bu hedefe ulaşamasak bile bu yıl 2 milyon 900 bin civarında ziyaretçiyi Pamukkale'de ağırlamış olacağız. Gece müzeciliği bu yıl çok etkin oldu. Tanıtımlarla gece müzeciliğinin gelecek yıl çok daha talep göreceğini, özellikle acentelere duyuruların yapılmasının ardından bu acentelerin gece Pamukkale'yi çok daha fazla ziyaret edeceğini hedefliyoruz. Karahayıt Mahallesi'nde bu yıl açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne özellikle kış aylarında hastaların gelmesiyle Pamukkale'ye gelen ziyaretçileri de artıracağını düşünüyoruz."

ETİKETLER
Denizli Pamukkale Turizm
Sıradaki Haber
13 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon lira
13:29
Elektrik santrallerine yaklaşık 1,7 milyar liralık destek
13:28
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü
13:25
İsviçre 33 yıl sonra Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı
13:33
Okul servis ücretleri belli oldu
13:11
Kahramanmaraş'taki depremlerin Malatya'daki faylara etkisi araştırılıyor
Şanlıurfa'daki yol çalışmalarında bazalt sütunlar bulundu
Şanlıurfa'daki yol çalışmalarında bazalt sütunlar bulundu
FOTO FOKUS
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ