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Türkiye
AA 03.09.2024 11:44

13 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Güney Ege ve Göller Yöresi ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

13 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren Denizli, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar çevreleri, Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimleri ile Konya'nın batısı ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ayrıca öğle saatlerinden itibaren yağış Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

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