Rötarlı ağ atan Tekirdağlı balıkçılar limana bol palamutla döndü

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, av yasağının bittiği gün balıkçıların fırtına ve sağanak nedeniyle ava çıkamadıklarını söyledi.

Havanın normale dönmesiyle balıkçıların bereketli bir av geçirdiklerini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız ilk avını yaptı ve bol miktarda balıkla döndü. Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Hava şartları el verdiği sürece ava çıkıp, vatandaşlarımıza ucuz ve taze balık sunmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Hasan Erol da bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.