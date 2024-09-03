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Türkiye
DHA 03.09.2024 11:11

Kaputuna oturduğu traktörden düştü, ağır yaralandı

Bursa'da, arkadaşının kullandığı traktörün motor kaputunun üstünde yolculuk yapan çocuk, dengesini kaybedip düşerek yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Erol D. yönetimindeki traktörün motor kaputuna oturarak yolculuk yapan Furkan Ö, dengesini kaybederek yere düştü.

Traktörün ön ve arka tekerinin üzerinden geçtiği Furkan Ö, römorkun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Ö, tedaviye alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirilen Furkan Ö.'nün tedavisinin ardından taburcu edildiği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Traktörün tescilsiz ve plakasız olduğu öğrenildi

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Hüseyin Erol D, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, traktörün ise tescilsiz ve plakasız olduğu öğrenildi.

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