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Türkiye
AA 03.09.2024 11:07

İstanbul'da dönüşüm 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü duyurdu.

İstanbul'da dönüşüm 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık desteğiyle başlatılan kampanyada riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlanacak.

Her bir konut için toplam 1,5 milyon liralık hibe ve kredi desteği alanlar, yapılarını güvenle yeniden inşa ettirebilecek.

Kampanyanın yeni dönemi 8 Ağustos'ta başladı

Geçen yıl 26 Nisan-2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talebin toplandığı kampanyanın yeni dönemi 8 Ağustos'ta başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden Kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum, kampanya desteğinden faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kampanyaya ilişkin detaylar

Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.

Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlayacak.

10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmayacak.

Yeni kampanya dönemiyle birlikte başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak.

Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak.

Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30'u iş başladığında peşin ödenecek.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Kentsel Dönüşüm
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