Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.09.2024 14:09

Kars'ta siber dolandırıcılık operasyonları: 63 kişi yakalandı

Kars'ta jandarma ekipleri, açtıkları internet sitelerinde "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 63 şüpheli ve 17 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem gerçekleştirdi.

Kars'ta siber dolandırıcılık operasyonları: 63 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırmaya çalışan, müstehcen görüntüleri yayarak toplumun ahlaki kurallarını hiçe sayan şüphelileri engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 8 ayda yaptığı çalışmalar sonucunda, 44 "nitelikli dolandırıcılık" olayına müdahale etti, 63 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

17 sosyal medya hesabı hakkında da işlem başlatıldı

Oltalama yöntemiyle internet kullanıcılarını aldatmak amacıyla kurulduğu tespit edilen 96 zararlı yazılımı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bildiren ekiplerin, milyonlarca kişinin dolandırmalarına engel olduğu öğrenildi.

Öte yandan kanunlara aykırı paylaşım yaptıkları tespit edilen, 17 sosyal medya hesabı hakkında da işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bilişim sistemleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan, müstehcen görselleri yayarak toplumumuzun ahlaki değerlerine aykırı davranan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek engellemek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Kars Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Kalp krizi sonucu vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi
15:28
AK Parti'de kongre süreci başladı
15:37
ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başlandı
15:37
Hamas yetkilisi: İsrail sürekli hedef yükseltiyor, bu müzakere değil dayatmadır
15:28
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı
15:26
Yeni Zelanda'da "turist harcına" yaklaşık yüzde 200 zam
"Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
"Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ