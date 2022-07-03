İstanbul Valiliği'nden ormanlara giriş yasağı
İstanbul'da 5 Temmuz 2022 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından orman yangınlarına karşı temmuz ayında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Mesire alanlarında ateşsiz piknik serbest
Açıklamada ayrıca, "İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak,tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları,tabiat parkları,korular,parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak,spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 3, 2022
Bu alanlarda mangal yapmak,tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır.
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