İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından orman yangınlarına karşı temmuz ayında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Mesire alanlarında ateşsiz piknik serbest

Açıklamada ayrıca, "İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak,tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.