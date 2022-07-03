Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Kartal'da çatısında çökme meydana gelen 8 katlı apartman tedbiren boşaltıldı.
Kartal'da, Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta bulunan 8 katlı Onur Apartmanı'nın çatısında çökme meydana geldi.
Gürültüyü duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri çatıdan yere düşen parçaları fark ederek polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri 15 daireli binayı geçici olarak boşalttı.
Ekipler binada inceleme yapacak
Uzman ekiplerin yapacakları teknik incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.
Öte yandan apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için daha önce müteahhit firmalarından teklif alındığı, fakat bazı sakinlerin onay vermemesi nedeniyle henüz binada dönüşümün gerçekleşemediği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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