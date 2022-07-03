Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.
Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk müdahale araçları ve arazözler sevk edildi.
Çalışmalara bölge sakinleri de destek oldu
Bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.
Akçakocalı Mahallesi'nde çıkan yangın da bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İki noktadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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