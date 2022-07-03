Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de tarla yangını
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek söndürdü.
İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi mevkiinde bulunan tarladaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, bölgeye gönderilen bir helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramasını engelleyip, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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