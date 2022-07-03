İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi mevkiinde bulunan tarladaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, bölgeye gönderilen bir helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramasını engelleyip, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.