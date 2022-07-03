PTT'den yapılan açıklamada yoğunluk yaşanan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında HGS satışlarının devam ettiği hatırlatıldı.

Bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı da dikkatli olunması istendi.

İnternet üzerinden bakiye yüklemesinin yalnızca PTTBANK ve PTTAVM internet adresleri ile E-Devlet Kapısı üzerinden yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, isteyen müşterilerin kredi kartlarına HGS otomatik yükleme talimatı verebileceği de vurgulandı.

