Sakarya Karasu Kaymakamlığı, Karadeniz’e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle, saat 16.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kararın ardından cankurtaranlar, denizdeki vatandaşları sudan çıkmaları için uyardı.