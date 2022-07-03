Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'da denize girme yasağı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, hava muhalefeti nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Sakarya Karasu Kaymakamlığı, Karadeniz’e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle, saat 16.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kararın ardından cankurtaranlar, denizdeki vatandaşları sudan çıkmaları için uyardı.
Etiketler: Sakarya
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