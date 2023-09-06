Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.09.2023 07:17

İstanbul Valiliği: Su baskınlarından 1754 ev ve iş yeri etkilendi

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri zarar gördü. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği: Su baskınlarından 1754 ev ve iş yeri etkilendi
[Fotograf: İHA]

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanağın ardından su baskınları meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre, metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilldi.

Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi’nde Yıldız Yurtseven ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan 15 yaralıdan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

İstanbul'u sağanak vurdu: 2 can kaybı
İstanbul'u sağanak vurdu: 2 can kaybı

Tüm ekipler sahada

Kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar selden kısmen etkilendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2 bin 540 su baskını ihbarı yapıldı.

AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışıyor. Emniyet, Jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek veriyor.

Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı

1754 ev ve işyeri etkilendi

İlk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri su baskınlarından etkilendi. Söz konusu bölgelerde mahsur kalan kimse bulunmuyor.

Selden etkilenenlerin barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacak. Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri de selden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmeti sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Sel Sağanak Yağış İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
Kartal'da silahlı çatışma: 1'i ağır, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:31
Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya saldırısında liman ve tarımsal tesisler hasar gördü
08:18
Tayvan’da doğum oranını artırma planı: Bir çocuk yapana bir köpek hediye
08:12
Venedik, 2024'ten itibaren günübirlik ziyaretçiler için 5 euroluk bilet sistemini deneyecek
08:06
Kraliçe II. Elizabeth anısına 23 milyon dolarlık dev madeni para tasarlandı
07:18
Akıllı kıyafet çağı başlıyor: Veri kaydedebilen kumaşa 22 milyon dolarlık yatırım
06:59
İngiltere’nin ünlü kenti Birmingham’ın Belediye Meclisi, iflas ettiğini ilan etti
İspanya'da şiddetli yağışın bilançosu ortaya çıkıyor
İspanya'da şiddetli yağışın bilançosu ortaya çıkıyor
FOTO FOKUS
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ