İstanbul Valiliği: Su baskınlarından 1754 ev ve iş yeri etkilendi

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanağın ardından su baskınları meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre, metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilldi.

Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi’nde Yıldız Yurtseven ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan 15 yaralıdan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

Tüm ekipler sahada

Kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar selden kısmen etkilendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2 bin 540 su baskını ihbarı yapıldı.

AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışıyor. Emniyet, Jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek veriyor.

1754 ev ve işyeri etkilendi

İlk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri su baskınlarından etkilendi. Söz konusu bölgelerde mahsur kalan kimse bulunmuyor.

Selden etkilenenlerin barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacak. Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri de selden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmeti sürüyor.