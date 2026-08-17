Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en ölümcül seviyesine ulaştı

KDC Kamu Sağlığı Enstitüsü, son 24 saatte tespit edilen 101 yeni vakayla birlikte toplam kesinleşmiş vaka sayısının 4,945'e ulaştığını açıkladı.

Hastalığın en hızlı yayıldığı dönem yaşanıyor

Birleşmiş Milletler, cuma günü yaptığı açıklamada salgının her 30 dakikada bir kişinin ölümüne yol açtığı uyarısında bulundu. Virüsün ülkede en hızlı yayıldığı dönem kaydedilirken, KDC'nin 26 eyaletinden altısı salgından etkilendi. Vakaların 3 bin 400'den fazlası, salgının ilk rapor edildiği kuzeydoğu sınırındaki Ituri eyaletinde görüldü.

Mevcut salgına yol açan nadir görülen "Bundibugyo" varyantı için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor. Sınır komşusu Uganda da başkent Kampala'da en az 20 vaka bildirildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, KDC ve Uganda'daki durumu mayıs ayında "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Wild hayvanlardan insanlara bulaşan virüs; kan, vücut sıvıları ve enfekte yüzeylerle temas yoluyla yayılmaya devam ediyor.