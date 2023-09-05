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Yaşam
AA 05.09.2023 21:44

İstanbul'u sağanak vurdu: 2 can kaybı

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. İstanbul Valiliği, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

"2 kişi hayatını kaybetti"

İstanbul Valiliği, Sağanak sonrası Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber canlı yayınında son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Başakşehir ve Küçükçekmece'de 2 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar durdu ama sabaha kadar devam edeceği belirtiliyor. Derelerdeki sular debisi yüksek şekilde akmaya devam ediyor. Derelerden uzak durulması hayati önem taşıyor. Sabaha kadar ilgili kurumlar çalışmaya devam edecek. 

 

 

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'u sağanak vurdu: 2 can kaybı

 

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

İstanbul Valiliği, 1150 su baskını ihbarı yapıldığını duyurdu. 

Metro hattını su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanakta en çok etkilenen yerlerden biri Başakşehir oldu. Sokaklargöre döndü, kayaşehir metrosunu su bastı.

Vali Gül'den uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu ifade ederek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Bazı metro istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır" denildi.

"Vaziyet bu, mahvolduk"

Arnavutköy'de Abdullah Gül Caddesi'nde aracıyla mahsur kalan Serkan Arslan, arkadaşının evini su bastığını söyledi. Arslan, "Vaziyet bu, mahvolduk. Arabanın motoruna su girdi. Arabanın motoru istop etti. Mahsur kaldık" dedi.

Ani su baskınında yolda kaldıklarını belirten Yunus Emre Bozdemir de "Vites, motor arızası verdi. Ne ileri ne geri. Şimdi çekici çağırdım. Arabayı alacağız bir şekilde sudan çıkarıp kuru bir yere bırakacağız. Biz de bırakıp gidemiyoruz. Mal canın yongası. Arnavutköy'e gideceğim. Aşağıdaki dereyi de kapattılar. Dereyi kapatınca olacak olan bu. Yağmur vardı ama bir anda yükseldi" diye konuştu.

 

 

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki yağış sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Gül "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetleri sürüyor. Tüm ekiplerimiz sahada. Etkilenen bölgelerimizde metrekareye 128 kg. yağış düştü" dedi.

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