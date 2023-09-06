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Türkiye
DHA 06.09.2023 05:44

Arnavutköy'de bodrum katı su bastı, rögardaki suları kovalarla boşalttılar

Arnavutköyde’de dün akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte rögarlardan taşan sular evlere girdi. Çaresiz kalan vatandaşlar, bodrum katlara giren suları engellemek için kovalarla rögardaki suları boşaltmaya çalıştı.

Arnavutköy'de bodrum katı su bastı, rögardaki suları kovalarla boşalttılar
[Fotograf: DHA]

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi başta olmak üzere bazı ilçelerde dün akşam etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.

Şiddetli yağış sebebiyle, Arnavutköy’ün Atatürk Mahallesi İlbey Sokak’taki tüm evlerin bodrum katlarını su bastı.

Arnavutköy'de bodrum katı su bastı, rögardaki suları kovalarla boşalttılar

Rögardan taşan suların bodrum katlarını basması üzerine çevredekiler, kovalarla kanaldaki suları tahliye etmeye çalıştı. Kendi imkanlarıyla mücadele ettiklerini belirten vatandaşlar, alınan tedbirlerin yetersizliğinden şikayetçi oldu.

"Direkt kanalizasyon suyu geldi"

Su baskınlarıyla ilgili konuşan Metin Yağız, “Su baskını olduğu esnada rögarı açtım. Temizlemeye çalıştım. Üç metrelik bir demirle aşağı vurdum. Kuma saplanıyordu. Rögarların hepsi dolu, toprak dolu. Yani şimdi temizlenmesi, bakımı falan hepsi yapılması lazım. Normalde sezona girdiğin zaman, mevsim dönemleri atladığı zaman, belediyelerin buraya gelip bakım yapması lazım. Bakım yapılmadığı için direkt rögarlardan tuvaletlere su akmaya başladı. Tuvaletlerden, lavabolardan akmaya başladı. Dışarıdan gelen bir su yok yani içeriye, direkt kanalizasyon suyu geldi" dedi.

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