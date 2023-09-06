Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sel bölgesine hareket etti

Tuzla Belediyesi, İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda Başakşehir ve Arnavutköy’de etkili olan yağış sonrası, 10 arama kurtarma ekibi, 4 adet motopomp, 1 adet vidanjör, 1 adet 4x4 arazi aracı ve bir adet arama kurtarma aracıyla bölgeye hareket etti.

İki vatandaşımızın hayatını kaybettiği yağış sonrası açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Rabbim ülkemizi beterinden korusun. İstanbul’umuzun özellikle kuzey kesimi bir afet yaşıyor. Ekiplerimiz İstanbul Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye hareket ediyor. İlçemizde de tüm tedbirlerimizi aldık ve nöbet halindeyiz. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı 444 0 906’dan bizimle iletişime geçebilirsiniz” dedi.