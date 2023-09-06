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Türkiye
İHA 06.09.2023 05:12

Arnavutköy’de etkili olan sağanak nedeniyle su basan evi vidanjörle tahliye ettiler

Arnavutköy’de akşam saatlerinde başlayan sağanak ilçeyi olumsuz etkiledi. Selden dolayı giriş kattaki bir ev kullanılamaz hale gelirken ev sahibi vidanjörle suları tahliye etti.

Arnavutköy’de etkili olan sağanak nedeniyle su basan evi vidanjörle tahliye ettiler
[Fotograf: İHA]

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan giriş kattaki bir evi yoğun yağıştan dolayı sel bastı.

Evin içinde yaşlı bir kadın mahsur kaldı. Durumu fark eden gelini yaşlı kadını evden çıkarırken, torunu ise vidanjör ile yardıma koştu.

"Duvarı kırdık, suyu o şekilde tahliye edebildik"

Olay yerine gelen oğlu, kullanılamaz hale gelen evi tahliye etti. Sabaha kadar çalışacaklarını ifade eden yaşlı kadının torunu olan Mevlüt Gülmez, "Ben aslında farkında değildim. Sel olunca annem beni aradı. Annem vidanjör var mı diye sordu. Fakat şantiyenin giriş çıkışları kapanmıştı. Zor gelebildik. Aradan 2 saat geçtikten sonra duvarı kırdık. Evdeki suyu o şekilde tahliye edebildik. Sabaha kadar çalışacağız" dedi.

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