Kartal'da silahlı çatışma: 1'i ağır, 3 yaralı

Gece 01.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Hacılar Caddesi'nde yaşanan olayda isimleri öğrenilemeyen bir grup genç kendi mahallelerinde bir şeyler yiyip içip sohbet ediyorlardı.

Başka bir grup siyah renkte bir araçla gelip sohbet eden gençlere 7 el ataş etti.

Çatışma sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı. Silahı ateşleyen kişiler olay yerinden kaçtı. Vurulan gençlerin yerde kanlar içinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Aklımın ucundan geçti"

Olayı gördüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Demir, "Balkonda oturuyordum. Arka mahalleden bağırma sesleri geldi. Aklımın ucundan geçti bir şey olacak diye, internet kafenin orada vurmaya çalıştı, vuramadı. Sonra kahvenin önünde vurdular" dedi.