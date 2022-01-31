Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği sokakta kalan 755 kişiyi otellere yerleştirdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, çetin kış şartlarında sokakta yaşayanları otellere yerleştirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İstanbul’da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.
#İstanbul’da soğuk havalarda #KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2022
Dün gece;
evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik.
112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize
teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/vjmHSpPRCz
Etiketler: Hava Durumu İstanbul İstanbul Valiliği Kar Yağışı
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