Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji, Muğla'da yarın öğle saatlerinden perşembe gününe kadar sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların etkisini artırması bekleniyor ve perşembe öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, "Toplamda metrekareye yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklenen ilimizde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 31, 2022
Muğla'da Şiddetli Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @tcmuglavaliligi @muglabsb pic.twitter.com/DxIPYr7hVq
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Muğla Sağanak
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