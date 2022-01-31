Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yüküne dayanamayan cami sundurması çöktü: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Bolu'da bir caminin girişinde bulunan sundurma, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. İkindi namazından çıkan 5 kişi yaralandı.
Bolu Göynük'teki Çarşı Cami girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
İkindi namazı çıkışında çöken sundurmanın altında kalan 5 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Ambulansla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.
Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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