İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde, Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA