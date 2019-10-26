Türkiye

Tırın lastiğinden kaçak sigara çıktı

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:55 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:59

Adana'da üç ayrı araçtan, bir bölümü tır lastiğine gizlenmiş şekilde, toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.