Duman 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 03.11.2024 11:28

İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor

İstanbul toplu ulaşım sisteminde yeni dönem başlıyor. Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçiliyor.

İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 31 Ekim 2024 tarihli kararı doğrultusunda İstanbul’da Türkiye Kart uygulamasının TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda geçerli olacağını belirtti.

Uraloğlu, “Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor

BELBİM teknik çalışmaları tamamlayacak

Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kartı’ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanıma açmıştık. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkartacağız. Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. 

İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor

Türkiye Kart PTT iş yerlerinde

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların, PTT iş yerlerine başvurabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek" dedi.

ETİKETLER
İstanbul Marmaray Metro Raylı Sistem Ulaşım TCDD Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu PTT
Sıradaki Haber
Ankara'da kiraladıkları otomobillerin GPS'lerini sökerek çalan çete çökertildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Ankara’nın kalbinde yeniden hayat buldu
11:44
S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü: İki kademe not artışı Türkiye için iyi haber
11:28
TBMM yoğun mesaisini yeni haftada da sürdürecek
11:26
ABD'de seçim sonuçları küresel iklim kriziyle mücadelede kilit rol oynayacak
11:20
Ankara'da kiraladıkları otomobillerin GPS'lerini sökerek çalan çete çökertildi
11:09
Elektrik santrallerine 1,6 milyar liralık kapasite mekanizması desteği
Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu
Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu
FOTO FOKUS
Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Ankara’nın kalbinde yeniden hayat buldu
Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Ankara’nın kalbinde yeniden hayat buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ