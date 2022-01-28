Emniyet birimlerinin FETÖ'nün hukuk yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgütün 2013 Adli-İdari yargı sınavına hazırlanmak üzere “Hakim Savcılık Çalışma Evi” olarak adlandırılan Arnavutköy, Maltepe ve Bahçelievler'de adresler oluşturduğun tespit edildi.

Hukuk fakültesi mezunu örgüt üyelerinin, kendileri ile kariyer planlaması yapan sorumlu örgüt yöneticileri ile görüştükten sonra bu adreslere yerleştirildikleri belirlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hukuk yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/PG47hJBvYN pic.twitter.com/XZe8kAjdDQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2022

Yapılan çalışmalar sonucu 2021 yılı içerisinde örgütün hakim savcılık sınavı çalışma evlerine gerçekleştirilen 3 operasyonun devamı niteliğindeki 4. dalga operasyon kapsamında, kimlikleri tespit edilen 17 avukat ile 3 sivil örgüt yöneticisi olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

18 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli Van, Ankara, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarada zanlılardan 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

Konuyla ilgili incelemeler sürüyor.