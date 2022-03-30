Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 21 kişinin belirlendiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
Bir operasyon da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik gerçekleştirildi.
"Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 21 kişi tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da operasyonlar başlatıldı.
Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Terör Örgütü
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