Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 06:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli bulunuyor.
FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere baskın yaptı.
Gözaltı kararı verilen 18 şüpheli bulunuyor. Aralarında, öğretmen, kamudan ihraç vergi müfettişi ile farklı meslek gruplarından kişiler bulunuyor.
Söz konusu adreslerde polisin aramaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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