Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 05:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir belde ve 3 köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir belde ile 3 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Karabiga beldesi, Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artan koronavirüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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