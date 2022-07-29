Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu
[Temsili fotoğraf: AA]
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çalışmalar sürüyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdiği ve bir araya geldiği gençleri örgüte kazandırmaya çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında kimliği belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul'da 8 ilçedeki 10 adres ile Van ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalar sürüyor.
Etiketler: İstanbul PKK/KCK Terörle Mücadele
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