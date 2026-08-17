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Türkiye
AA 17.08.2026 10:32

İstanbul Havalimanı'nda yeni zirve: 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu

İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda yeni zirve: 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'taki günlük uçuş ve yolcu sayısına ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda yeni rekora imza atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik önemini her geçen gün artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'mız, sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu."

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İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
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