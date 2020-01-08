Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda fırtınada bile uçuşlar sorunsuz yapıldı

08 Ocak 2020 Çarşamba 19:15 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:20

İstanbul Havalimanı'nın fırtınalı havada iddiaların aksine başarılı bir sınav verdiği, bütün uçuşların sorunsuz yapıldığı açıklandı. Bir uçağın pistten çıkması nedeniyle kapalı olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na destek de sağlandı.