İstanbul Havalimanı'nda fırtınada bile uçuşlar sorunsuz yapıldı08 Ocak 2020 Çarşamba 19:15 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:20
İstanbul Havalimanı'nın fırtınalı havada iddiaların aksine başarılı bir sınav verdiği, bütün uçuşların sorunsuz yapıldığı açıklandı. Bir uçağın pistten çıkması nedeniyle kapalı olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na destek de sağlandı.
İstanbul'da 2 gün boyunca fırtınanın hızı saatte 100 kilometreyi buldu.
Gözler medya ve sosyal ağlarda sıklıkla iddiaların dillendirildiği İstanbul Havalimanı'na çevrildi.
Havalimanı işletmesi İGA, iddiaların aksine, fırtınada seferlerin planlandığı gibi sorunsuz gerçekleştiğini duyurdu.
"Sabiha Gökçen Havalimanı'na destek"
İGA, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bir uçağın pisten çıkması sebebiyle 21 saat kapalı kaldığını, buraya inip kalkması gereken 100 uçağa İstanbul Havalimanı'ndan hizmet sağlandığını da vurguladı.
Fırtınalı havada İstanbul Havalimanı’na 2 günde 631 uçak indi, 563 uçak havalandı. 187 bin 185 yolcuya hizmet verildi.
Kaynak: TRT Haber