İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yapan YEBA isimli geminin kurtarıldığını açıkladı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde YEBA isimli gemi makine arızası yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arıza yapan gemi römorkorlarla Ahırkapı’ya çekildi.
"Ahırkapı’ya demirletildi"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı’ya demirletildi" denildi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı’ya demirletildi. pic.twitter.com/utYAf1L4Bx— KEGM (@kiyiemniyet) November 22, 2021
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