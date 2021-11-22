Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içki bir can daha aldı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Kara, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Çorlu Mahallesi'nde oturan bir çocuk babası Hüseyin Kara, 13 Kasım Cumartesi günü içki içti.
Bir süre sonra fenalaşan Kara, Karaisalı Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Kara, tedavisinin 9'uncu gününde yaşam savaşını kaybetti.
Kara'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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