Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te askeri araç devrildi, 2 asker yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına ait askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Siirt'te Eruh kara yolunun E Tipi Kapalı Cezaevi mevkiinde 3. Komando Tugay Komutanlığına ait askeri araç devrildi.
Kazada yaralan 2 asker, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Siirt Trafik Kazası
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