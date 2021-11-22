Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Diş Hekimliği Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Meslek onuruna büyük bir özveriyle bağlı olan diş hekimlerimizle gurur duyuyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Halkımızın ağız ve diş sağlığını önceleyen, içinde bulunduğumuz zor şartlarda dahi kendi sağlıklarını hiçe sayarak meslek onuruna büyük bir özveriyle bağlı olan diş hekimlerimizle gurur duyuyor, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü kutluyorum."
Halkımızın ağız ve diş sağlığını önceleyen, içinde bulunduğumuz zor şartlarda dahi kendi sağlıklarını hiçe sayarak meslek onuruna büyük bir özveriyle bağlı olan Diş Hekimlerimizle gurur duyuyor; 22 Kasım #DişHekimliğiGünü'nü kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 22, 2021
Etiketler: Ağız ve Diş Bakımı CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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