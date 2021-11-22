Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik"

Kıran, "Libyalı mevkidaşım Himeyme ile Konsolosluk İstişarelerimizi gerçekleştirdik. Gündemimizdeki tüm konuları etraflıca değerlendirdik. Salimen vatan topraklarına kavuşturduğumuz 7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik" dedi.