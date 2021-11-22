Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Murad Muhammed Himeyme ile Konsolosluk İstişareleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
"7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik"
Kıran, "Libyalı mevkidaşım Himeyme ile Konsolosluk İstişarelerimizi gerçekleştirdik. Gündemimizdeki tüm konuları etraflıca değerlendirdik. Salimen vatan topraklarına kavuşturduğumuz 7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik" dedi.
Libyalı mevkidaşım Himeyme ile Konsolosluk İstişarelerimizi gerçekleştirdik.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) November 22, 2021
Gündemimizdeki tüm konuları etraflıca değerlendirdik.
Çalışma Grubuyla temaslarımızı sürdürme kararı aldık.
Salimen vatan topraklarına kavuşturduğumuz 7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik.???????????????? pic.twitter.com/HKPnuTWkyt
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Libya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur, faiz ve fiyat artışı oyununu görüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz