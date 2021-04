Sürücünün kontrolünden çıkan tır, refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı.

Kazada Şans eseri büyük bir faciadan dönülürken, kimsenin burnu bile burnu bile kanamadı.

Kazaya karışan tır ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

Kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.