Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Isparta'daki tır kazasında faciadan dönüldü
Isparta-Keçiborlu karayolunda seyir halinde lastiği patlayan tır, refüjdeki korkuluklara çarparak durabildi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücünün kontrolünden çıkan tır, refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı.
Kazada Şans eseri büyük bir faciadan dönülürken, kimsenin burnu bile burnu bile kanamadı.
Kazaya karışan tır ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
Kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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