Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Isparta, Burdur, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar pazar günü yurdun güneydoğu kesimleri dışında kalan tüm yerlerde etkili olacak. Pazartesi günü, Ege'nin kıyı kesimleri ile Marmara'nın batısında yağış beklenmiyor. Kalan tüm yerlerde yağış devam edecek. Yağışlar sağanak yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte kuzey ve batı kesimlerde azalacağı, güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.