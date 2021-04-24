Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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