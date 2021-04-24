Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 04:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya’nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şahin Dinç’in kullandığı otomobil, Eminceler Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.
Otomobildeki Yıldız Dinç kazada hayatını kaybetti.
Sürücü Şahin Dinç, Caner Dinç, Kıvanç Saldak ve Aslı Saldak yaralandı.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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