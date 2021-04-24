Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'daki barakalarda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki farklı barakada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kınık Mahallesi'nde iki farklı noktada bulunan barakalar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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