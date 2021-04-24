Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'de FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının deşifre edilmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik 20-22 Nisan'da yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.
Etiketler: FETÖ
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