Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, daha önce Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi, Kale Kapısı, El Rızık Camisi minaresi, Sultan Süleyman Camisi minaresi ve Artuklu Hamamı eserlerinin taşındığını söyledi.

Hasankeyf'te işlem yapılan son eserin Küçük Saray olduğunu söyledi. Yerinde korunan eserler arasında bulunan Küçük Saray'ın yükseltme çalışmalarına başlandığını anlattı:

"Konumu itibariyle Dicle Vadisi ve Şahap Vadisi'nin birleştiği noktada yer alan ve yaklaşık 220 metrekare alanında ve 1329 yılında Eyyubiler tarafından yapılmış olan bir yapı. Eski Hasankeyf itibariyle siluet pozisyonundaydı. Dolgu çalışmalarıyla beraber biraz kot olarak aşağıda kaldı. Bu yaptığımız çalışmayla beraber hem baraj sularından etkilenmesini önlemiş oluyoruz hem de yine eski siluet haline getirmiş oluyoruz."

Çalışma haziran ayında tamamlanacak

Yükseltme çalışmalarının haziran ayının başında tamamlanmasının planlandığını dile getiren Kösalı, daha sonra da restorasyon çalışmalarının devam edeceğini söyledi.