Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz kaplumbağasının imdadına hayvanseverler yetişti
[Fotoğraf: AA]
Antalya’nın Kaş ilçesinde denizde yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı.
Kaş Limanı'nda teknede bulunan kişiler bir deniz kaplumbağasının suyun yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark etti.
Yüzgecine misina dolandığı belirlenen caretta caretta teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak denize salındı.
Kaplumbağanın kurtarılması ise teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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