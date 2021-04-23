Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NASA'dan Azmak Deresi paylaşımı
[Fotoğraf: Depo Photos (Arşiv)]
NASA, Muğla'da bulunan Azmak Deresi'yle ilgili bir paylaşım yaptı.
Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), Instagram hesabından Azmak Deresi'yle ilgili bir paylaşım yaptı.
"Azmak Deresi'nin güzelliğini yaşayın" sözleriyle yapılan paylaşımda bir video da yer aldı.
Azmak Deresi
"Sakin Şehir" olarak da anılan Akyaka'da bulunuyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği dereyi tekneyle veya kanoyla keşfedebilirsiniz.
Etiketler: NASA
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