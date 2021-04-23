Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), Instagram hesabından Azmak Deresi'yle ilgili bir paylaşım yaptı.

"Azmak Deresi'nin güzelliğini yaşayın" sözleriyle yapılan paylaşımda bir video da yer aldı.

Azmak Deresi

"Sakin Şehir" olarak da anılan Akyaka'da bulunuyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği dereyi tekneyle veya kanoyla keşfedebilirsiniz.